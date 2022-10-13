На Харьковщине двое дорожников подорвались на мине

Под Изюмом двое мужчин подорвались на мине, выполняя работы по расчистке дорог.

| Автор: Мальцева Ольга

Вчера, 12 октября в Харьковской области под Изюмом погибли двое дорожников. Они подорвались на вражеских минах, выполняя работу по расчистке дорог. Об этом сообщают в Службе автомобильных дорог в Харьковской области.

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Известно, что мужчины были работниками Группы Компаний "Автострада".

"Вражеская мина унесла жизни двух отважных мужчин, которые, в свою очередь, возвращали жизнь на деоккупированные территории Харьковщины. Работы выполнялись с соблюдением требований безопасности. Сначала работники ГСЧС проводили осмотр и разминирование территорий, после чего, приступили дорожники", - говорится в сообщении.

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В службе добавили, что полная информация будет предоставлена после проверки.

Напомним, Социологи предоставили информацию о том, хотят ли украинцы дерусифицировать города. Многие улицы и площади в Украине до сих пор названы в честь имперских деятелей России.