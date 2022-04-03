39-й день войны: В Генштабе ВСУ сообщили об обстановке на фронте

Российские военные продолжают массово увольняться, а украинские — отбивают атаки.

В Генштабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронте по состоянию на утро 39-го дня полномасштабной войны, 3 апреля. Войска РФ продолжают вооруженную агрессию. Фиксируется и отведение оккупантов на отдельных направлениях. Подробности указаны на странице оборонного ведомства в Facebook.

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По имеющейся информации, моральное состояние противника остается на крайне низком уровне. Например, командиры отказываются участвовать в боевых действиях, а военнослужащие массово пишут рапорты об увольнении. В том числе, личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4 военной базы отказался воевать. Уже спланировано возвращение солдат в пункты постоянной дислокации.

Для того, чтобы пополнить потери среди личного состава, руководство РФ агитирует население вступить в состав вооруженных сил. Это происходит не только во временно оккупированных Луганской и Донецкой областях с Крымом, но и на территории РФ.

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По данным Генштаба, оккупанты продолжают нарушать гуманитарное право, размещая вооружение и технику в близости к жилой инфраструктуре, проводить фильтрационные мероприятия на временно захваченных территориях, совершать насилие в отношении к мирным людей, заниматься мародерством и грабежом.

В это же время ВСУ за сутки отбили 6 атак на Луганскую и Донецкую области, уничтожив 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника.

Также за сутки поражено 8 воздушных целей, в числе которых 2 самолета, вертолет, 4 ракеты и беспилотник. Вместе с этим украинская авиация наносила удары по технике, логистических центрах и живой силе российских оккупантов.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия готова стать гарантом нейтралитета Украины.

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