Арахамия говорит о "готовом" мирном договоре, но РФ отрицает: Подробности

Наброски документа наработаны достаточно, чтобы их могли обсуждать президенты , говорит переговорщик.

Участник украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия заявил, что мирный договор является почти готовым, а россияне согласились практически на все предложения Украины. В это же время российский делегат Владимир Мединский это отрицает. Его слова передают росСМИ.

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В эфире телемарафона Арахамия сказал, что Россия дала официальный ответ, по которому она принимает украинскую позицию, кроме вопроса временно оккупированного Крыма. Хотя последнее было обозначено только устном виде, не в письменном. Окончательный ответ ожидается.

"Они подтвердили наш тезис, что драфты (черновики) документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственные консультации между двумя лидерами государств — президентами Украины и РФ", — сказал он.

По словам политика, задача заключается в том, чтобы доработать финальную стадию договора и готовить встречу президентов, которая, с высокой вероятностью, пройдет в Турции.

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Мединский, говоря о заявлении Арахамии, сказал, что его оптимизма не разделяет, мол нужно проделать еще большую работу. В это же время российский переговорщик говорит, что Украина подходит к ряду вопросов "реалистичнее".

Предварительно согласованными позициями является нейтральный внеблоковый и безъядерный статус Украины, отказ от размещения иностранных военных баз, наступательного вооружения, разработки и производства оружия массового поражения, проведение учений с иностранными войсками лишь с разрешения государств-гарантов безопасности, создание систем гарантий безопасности, подытожил Мединский.

Напомним, ранее сообщалось, что Италия готова стать гарантом нейтралитета Украины.

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