Потери оккупантов превысили 18 тыс, — Генштаб

В это же время украинские защитники уничтожили почти 650 танков.

Генштаб ВСУ обновил потери российских оккупационных войск. В живой силе они составляют около 18 тыс человек. Подробности передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

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Так, общие боевые потери врага с 24 февраля по 3 апреля ориентировочно составляют:

в районе 18 тыс человек личного состава

танки — 644

1 830 боевых бронированных машин

325 артиллерийских систем

105 РСЗО

54 средства ПВО

143 самолета

134 вертолета

1 249 единиц автомобильной техники

7 катеров/кораблей

76 цистерн с ГСМ

89 беспилотников

24 единицы спецтехники

4 пусковых установки ОТРК/ТРК

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В Генштабе подчеркивают, что точная информация устанавливается, так как подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили российский батальон в Чернобаевке.

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