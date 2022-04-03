Почта
 

Потери оккупантов превысили 18 тыс, — Генштаб

В это же время украинские защитники уничтожили почти 650 танков.
Потери оккупантов превысили 18 тыс, — Генштаб
Иллюстрированное фото / facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ обновил потери российских оккупационных войск. В живой силе они составляют около 18 тыс человек. Подробности передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

Читайте также: 39-й день войны: В Генштабе ВСУ сообщили об обстановке на фронте

Так, общие боевые потери врага с 24 февраля по 3 апреля ориентировочно составляют:

  • в районе 18 тыс человек личного состава
  • танки — 644
  • 1 830 боевых бронированных машин
  • 325 артиллерийских систем
  • 105 РСЗО
  • 54 средства ПВО
  • 143 самолета
  • 134 вертолета
  • 1 249 единиц автомобильной техники
  • 7 катеров/кораблей
  • 76 цистерн с ГСМ
  • 89 беспилотников
  • 24 единицы спецтехники
  • 4 пусковых установки ОТРК/ТРК

Читайте также: Разведка США: До 9 мая Путин хочет хоть какую-то "победу"

В Генштабе подчеркивают, что точная информация устанавливается, так как подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили российский батальон в Чернобаевке.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK