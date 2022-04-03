Потери оккупантов превысили 18 тыс, — Генштаб
В это же время украинские защитники уничтожили почти 650 танков.
Генштаб ВСУ обновил потери российских оккупационных войск. В живой силе они составляют около 18 тыс человек. Подробности передает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.
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Так, общие боевые потери врага с 24 февраля по 3 апреля ориентировочно составляют:
- в районе 18 тыс человек личного состава
- танки — 644
- 1 830 боевых бронированных машин
- 325 артиллерийских систем
- 105 РСЗО
- 54 средства ПВО
- 143 самолета
- 134 вертолета
- 1 249 единиц автомобильной техники
- 7 катеров/кораблей
- 76 цистерн с ГСМ
- 89 беспилотников
- 24 единицы спецтехники
- 4 пусковых установки ОТРК/ТРК
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В Генштабе подчеркивают, что точная информация устанавливается, так как подсчеты усложняются высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили российский батальон в Чернобаевке.
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