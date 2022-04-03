Разведка США: До 9 мая Путин хочет хоть какую-то "победу"

Но независимо от состояния войны и переговоров он будет проводить парад.

Глава РФ Владимир Путин хочет получить хоть какую-то "победу" в войне с Украиной до 9 мая. Об этом сообщает со ссылкой на информированные источники, знакомые с разведданными США, издание CNN.

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Так, американские разведчики говорят, что Путин находится как под давлением общества, так и под давлением своего окружения из-за того, что громких побед у российских оккупационных войск нет. По этой причине 9 мая для него должно стать победой в новой войне.

Как бы то ни было, считается, что Путин устроит парад на 9 мая несмотря на результаты переговоров и войны.

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"У Путина 9 мая будет парад победы, независимо от состояния войны или мирных переговоров. С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?", - говорит чиновник уже европейской обороны.

В это же время и европейские, и американские должностные лица утверждают, что заявления Москвы реальность не изменяют. Не исключено, что в Кремле готовятся к затяжному конфликту.

Напомним, ранее сообщалось, Польша готова разместить у себя американское ядерное оружие.

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