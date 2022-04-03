Въезд в Ирпень закрыли из-за мародеров

Мародеры уже успели организовать склад награбленного в соседней Стоянке. Сейчас вопросом занимается полиция.

Город Ирпень решили закрыть на въезд и проверять абсолютно все машины, которые выезжают, чтобы обнаруживать мародеров. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

"Вместе с председателем Инвестиционного совета Ирпеня Владимиром Карплюком и руководителем Ирпенской полиции Александром Малоголовым обсудили вопросы мародерства в городе. Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины", - сказал Маркушин.

По его словам мародеры уже успели организовать склад награбленного в соседней Стоянке. Сейчас на улицах города круглосуточно работает полиция – это и патрули, и взрывотехники.

Ранее сообщалось, что в Ирпене нашли более 200 погибших граждан. Тела погибших лежат прямо среди улиц.

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