Арестович назвал новые сроки окончания войны

Судьба конфликта будет решаться на востоке, но Украина уже совершает действия в отношении Мариуполя, сказал он.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что исход войны будет окончательно решен на протяжении 2-3 недель. Такой прогноз он дал, говоря с журналистами во время визита в освобожденный Ирпень, передает УНИАН.

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Арестович говорит, что тяжелые битвы будут на востоке страны, а также за Мариуполь.

"Мариуполь нужно вызволить, мы не можем его бросить. И определенные действия мы уже совершаем", — сказал он.

По словам эксперта, сейчас судьба войны решается на востоке. Понимание появится исходя из происходящего там.

"Я думаю, в нашу пользу все решится. У них нет резерва на то, чтобы активно продолжать эту фазу. На сбор этих резервов нужно не меньше 2-3 месяцев. Санкции добьют экономику. То есть сейчас в течение 2-3 недель должно быть решено. Я часто говорил "2-3 недели", но это — с начала второй фазы. Вот сейчас она начинается. Думаю, за трое суток они активно должны уйти, после этого 2 недели решат все", — объяснил Арестович.

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Он отмечает, что оккупанты на север Киевщины не вернутся. У них нет нужной группировки, мобилизационного потенциала тоже нет, а на этом фоне войска РФ переносят усилия на восток и Мариуполь.

"То есть они через Россию возвращаются, а через Белгород и через Купянск снова запускаются. Но в Белгороде с ними постоянно что-то случается", — подытожил советник.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ сбили российский истребитель и две ракеты.

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