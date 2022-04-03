ВСУ вышли на границу с Беларусью, взяв под контроль Припять

Сделать это удалось подразделениям Десантно-штурмовых войск.

ВСУ вышли на участок государственной границы с Беларусью. Об этом сообщает пресс-служа Командования Десантно-штурмовых войск на своей страницу в Facebook.

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В сообщении также говорится, что украинские военные также восстановили контроль над городом Припять.

"Сегодня, 3 апреля, подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины взяли под контроль район города Припять и участок государственной границы Украины с Республикой Беларусь", - сказано в публикации.

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Напомним, ранее Арестович назвал новые сроки окончания войны в Украине.

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