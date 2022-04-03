Арестович об убитых под Киевом: есть изнасилование женщины и дети

В Офисе президента призвали мир обратить внимание на эти преступления, которые выглядят как "картинка из фильма ужасов".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович записал специальное обращение о массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городах Буча, Ирпень и Гостомель. Об этом говорится в его видеообращении.

"Буча, Ирпень и Гостомель - это города, которые освобождены, представляют собой картинку из фильма ужасов, постапокалиптического. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений войск РФ: изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, представители местного самоуправления, дети, старики, мужчины, во многих завязаны руки, следы пыток, люди убиты выстрелами в затылок", - рассказал он.

Арестович заверил, что все преступления российских оккупантов будут учтены и не останутся безнаказанными.

"О таких вещах как ограбление или попытка забрать золото, ценные вещи, ковры, стиральные машины и т. д. нечего уже и говорить. Это безусловно все будет учтено и прокуратурой Украины и правоохранительными органами и международными уголовными судами. Хочу вас заверить, никакие преступления не останутся безнаказанными. Мир должен ужаснуться", - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Ирпене нашли более 200 погибших граждан. Тела погибших лежат прямо среди улиц. Также мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что в городе в братских могилах похоронены 280 человек.

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