Утром сбили российский Су-24 и две ракеты на юге — ВС ВСУ
Украинские военные сегодня, 3 апреля, сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-24. Также были поражены две ракеты. Об этом в рамках телемарафона сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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"Есть хорошие новости. Сегодня с утра был сбит еще один истребитель-бомбардировщик Су-24, это данные радиоперехвата", - говорит Игнат.
По его словам, на южном направлении ВСУ также удалось сбить две крылатые ракеты.
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Спикер отмечает, что на этом фоне оккупационные войска наращивают свои силы на южном направлении.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ обновили потери РФ. Они составляют уже в районе 18 тыс человек.
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