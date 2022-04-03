РФ нанесла ракетные удары по Николаеву

По городу было запущено несколько ракет.

В воскресенье, 3 апреля, войска РФ нанесли ракетные удары по Николаеву. Сейчас городские власти собирают информацию о случившемся, сообщает мэр Александр Сенкевич в своем Telegram-канале.

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"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные", - говорит градоначальник.

Он также призывает граждан не публиковать видео и фото до момента, пока это не сделают официальные источники.

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А если кто-то из местных жителей хочет поделиться информацией о ракетных ударах, то Сенкевич просит обращаться к нему через приватные сообщения в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ вышли на границу с Беларусью, взяв под контроль Припять.

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