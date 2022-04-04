В ближайшие сутки россияне могут начать наступление - Генштаб
Российские оккупанты могут начать наступление на востоке Украины, в направлении Северодонецка уже в ближайшие сутки. Об этом в воскресенье, 3 апреля, говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ.
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В Генштабе отметили, что на Донецком и Таврическом направлениях враг продолжил сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов:
- Рубежное;
- Попасная;
- Троицкое;
- Авдеевка;
- Марьинка;
- Красногоровка.
Кроме этого, российские оккупанты готовятся к наступлению, которое, возможно, начнут в ближайшие сутки в направлении Северодонецка и Большой Новоселки.
"При поддержке авиации и артиллерии противник продолжает штурм Мариуполя", - сказано в сообщении.
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На Полесском направлении противник завершает перегруппировку и подготовку к передислокации отдельных подразделений из Беларуси в РФ.
По имеющейся информации, отдельные подразделения воздушно-десантных войск оккупантов перебрасываются военно-транспортными самолетами в город Белгород.
Для замедления продвижения ВСУ оккупанты совершили массовые хаотические минирования не только ранее занятых позиций и участков местности, но и путей выдвижения.
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На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков, наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и пытается осуществить перегруппировку войск.
На Изюмском направлении оккупанты пытались возобновить наступление, успеха не имели.