Под Черниговом россияне держали в плену 150 человек: Жили в подвале школы

Среди заложников были женщины, дети и пожилые люди.

В селе Ягодное, что под Черниговом, российские оккупанты держали в плену в школьном подвале более 150 человек. Когда там умирали люди, их тела даже не выносили. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

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"Ягодное. Подвал школы. В этом помещении (оно действительно небольшое, фото не очень передает) враг держал более 150 человек одновременно", - пишет Чаус.

Фото с подвала / facebook.com/viacheslav.chaus

По его словам, российские военные лишь выпускали людей на улицу, иногда редко. А когда кто-то умирал, то тела даже не выносили. В туалет пленники ходили "на ведро".

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"Не знаю, какими словами это можно описать. Не знаю, как об этом можно упоминать без дикой боли. Здесь болели и умирали. Здесь живые были рядом с мертвыми. Голод. Жажда. Страх. Боль. Отчаяние", - говорит политик.

Фото с подвала / facebook.com/viacheslav.chaus

Он отмечает, что среди заложников были женщины, дети, а согласно фото, и пожилые люди.

"Я склоняюсь перед их мужеством и выдержкой. Это ужасно. За это враг тоже непременно ответит. Ответит по полной", - подытожил Чаус.

Фото с подвала / facebook.com/viacheslav.chaus

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали рыть братскую могилу в Буче еще 10 марта.

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