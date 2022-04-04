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Блинкен назвал главные цели, которые преследовала Россия

Госдепартамент поможет задокументировать все зверства российских военных совершенные против гражданского населения Украины.
Блинкен назвал главные цели, которые преследовала Россия
Госсекретарь Штатов Энтони Блинкен / EPA / UPG

Россия полностью провалила поставленные при вторжении в Украину свои цели, потерпела стратегическую неудачу, и возможно, получила поражение. Об этом в воскресенье, 3 апреля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"У РФ было три цели: подчинить Украину своей воле; опровергнуть ее суверенитет и независимость; утвердить российскую власть; а также разделить Запад, разделить альянс. И по всем трем фронтам это провалилось", - сказал Блинкен.

По его словам, Украина теперь стала более сплоченной.

"Это - суверенная, независимая Украина будет там намного дольше, чем Владимир Путин на сцене", - сказал госсекретарь США.

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Он также обратил внимание на то, что могущество России значительно уменьшилось, а их армия сильно отстала.

"Их экономика начала шататься. И, разумеется, НАТО и Запад являются более сплоченными, чем когда-либо. Поэтому только на этом основании мы уже видим драматическую неудачу для России", - отметил Блинкен.

Он же в интервью телеканалу CNN, прокомментировал обнародованные фото массовых убийств мирных жителей Бучи после освобождения города от российских войск. 

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Блинкен заявил, что Госдеп поможет задокументировать любые зверства, совершенные российскими военными против гражданского населения в Украине.

"Вы не можете не видеть в этих изображениях удар под дых", - сказал он.

Госсекретарь напомнил, что после начала полномасштабного вторжения РФ администрация президента США заявляла, что российские войска совершают в Украине военные преступления. 

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"Мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, передать имеющуюся у нас информацию в соответствующие инструкции и организации. И за это должна быть ответственность", - отметил он.

На вопрос журналиста, совершают ли российские войска геноцид украинцев, Блинкен ответил так: "Мы тщательно изучим и задокументируем все, что видим, соберем все воедино, убедимся, что соответствующие учреждения и организации, которые следят за этим, в том числе Государственный департамент, имеют всю информацию. Им нужно точно оценить, что произошло в Украине, кто несет ответственность и в чем это выражается".

"Необходимо привлечь виновных к ответственности. И я думаю, что самое главное - то, что мы не можем быть равнодушны к произошедшему. Это - реальность, это происходит каждый день, пока продолжаются российские зверства по отношению к Украине", - заявил он.

 

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