"Отжала" у россиян: На Киевщине женщина передала ВСУ ящик боеприпасов

Она спрятала выстрелы для гранатомета в кроличьей клетке.

В селе с символическим названием Перемога, что в Киевской области, местная жительница "отжала" у россиян ящик с боеприпасами, а затем передала его ВСУ. Об этом рассказал украинский военный Денис Попов на своей странице в Facebook.

Читайте также: Польша требует созыва саммита ЕС из-за резни в Буче

"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала в кроличьей клетке. Передала ВСУ. Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже", - пишет военнослужащий.

Также к публикации был прикреплен ролик, показывающий произошедшее.

Читайте также: Молдова объявила День траура по погибшим под Киевом

Как рассказал военный, село было освобождено от россиян. Местные жители встречали ВСУ радостно.

"...и вот одна женщина подходит и говорит: "Ребята, пойдем я для вас у оккупантов отжала цинк с патронами", - говорит он.

Как выяснилось, женщина "отжала" осколочные боеприпасы ВОГ-25 для подствольного гранатомета. Она спрятала ящик в кроличьей клетке, а дождавшись освобождения, передала трофей украинским военнослужащим.

Напомним, ранее в британской разведке назвали ключевую цель российских войск.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.