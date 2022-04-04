"Отжала" у россиян: На Киевщине женщина передала ВСУ ящик боеприпасов
В селе с символическим названием Перемога, что в Киевской области, местная жительница "отжала" у россиян ящик с боеприпасами, а затем передала его ВСУ. Об этом рассказал украинский военный Денис Попов на своей странице в Facebook.
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"Эта смелая женщина изъяла у оккупантов целый мешок боеприпасов и спрятала в кроличьей клетке. Передала ВСУ. Кого вы, идиоты, хотели победить? Против вас здесь все. И природа тоже", - пишет военнослужащий.
Также к публикации был прикреплен ролик, показывающий произошедшее.
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Как рассказал военный, село было освобождено от россиян. Местные жители встречали ВСУ радостно.
"...и вот одна женщина подходит и говорит: "Ребята, пойдем я для вас у оккупантов отжала цинк с патронами", - говорит он.
Как выяснилось, женщина "отжала" осколочные боеприпасы ВОГ-25 для подствольного гранатомета. Она спрятала ящик в кроличьей клетке, а дождавшись освобождения, передала трофей украинским военнослужащим.
Напомним, ранее в британской разведке назвали ключевую цель российских войск.
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