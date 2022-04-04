Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину и Херсонщину

Об этом рассказал глава Днепровского облсовета Николай Лукашук.

Сегодня ночью, 4 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской и Херсонской областям. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Днепровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, оккупанты обстреляли села на границе Днепропетровской и Херсонской областей. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что российские оккупанты выводят свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. От них освобождено уже много населенных пунктов.

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Однако, на южном направлении российские войска продолжают оккупировать Херсон, Бердянск и Мелитополь. Они также продолжают пытаться захватить Мариуполь.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. До этого для прикрытия отступления они создавали заслоны.

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