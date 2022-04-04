Почта
 

Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину и Херсонщину

Об этом рассказал глава Днепровского облсовета Николай Лукашук.
 |  Автор: Виталий Кулак
Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровщину и Херсонщину
Иллюстративное фото / gp.gov.ua

Сегодня ночью, 4 апреля, российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровской и Херсонской областям. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Днепровского облсовета Николай Лукашук.

По его словам, оккупанты обстреляли села на границе Днепропетровской и Херсонской областей. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, что российские оккупанты выводят свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. От них освобождено уже много населенных пунктов.

Читайте также: Азов показал последствия боя в Мариуполе

Однако, на южном направлении российские войска продолжают оккупировать Херсон, Бердянск и Мелитополь. Они также продолжают пытаться захватить Мариуполь.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. До этого для прикрытия отступления они создавали заслоны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK