Россия уже потеряла в Украине около 18 300 солдат – Генштаб

Украинские бойцы подбили и сожгли 647 танков и 1844 боевых бронированных машин.

Российские войска, вторгшиеся 24 февраля в Украину, по состоянию на утро 4 апреля 2022 года потеряли около 18 300 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

На данный момент украинские бойцы подбили и сожгли 647 танков и 1844 боевых бронированных машин, уничтожили 330 артиллерийских систем и 107 реактивных систем залпового огня, сбили 147 самолетов и 134 вертолета.

Оккупанты продолжают выводить свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. При отходе они минируют территорию и здания, пытаясь задержать наступление ВСУ и Сил территориальной обороны.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты сосредотачивают силы для нового наступления в Донецкой и Луганской областях. Они по-прежнему пытаются захватить окруженный Мариуполь.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. Для прикрытия отступления они создают заслоны.

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