Войска РФ впервые атаковали Тернополь: Подробности от ОГА

Хоть угрозу и предотвратили, но один из объектов все же был частично поврежден.

Вчера, 3 апреля, российские войска впервые атаковали Тернополь. Удар должен был прийтись на объект критической инфраструктуры. Подробности о произошедшем рассказал на брифинге глава местной ОГА Владимир Труш на брифинге.

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"Вчера враг совершил бомбардировку города Тернополя. Был первый "прилет", - сказал он.

Военнослужащим удалось предотвратить атаку, но обломки все же задели объект критической инфраструктуры, из-за чего в данный момент он в непригодном для использования состояния. Более точная информация является закрытой.

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Труш отмечает, что спасатели, полицейские и военные работают на месте удара, документируя факт случившегося и удаляя обломки. Жертв нет.

"По этому объекту мы сработали накануне. То есть понимали, что может быть такая ситуация, поэтому все превентивные меры были приняты до того. Поэтому имеем такой результат", - подытожил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что военные РФ нанесли ракетные удары по Николаеву.

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