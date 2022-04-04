РФ готовит мощный прорыв на Луганщине, уничтожат все на пути — Гайдай

Он в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться.

Войска РФ готовят мощный прорыв в Луганской области. Враг "будет уничтожать все на своем пути". Об этом заявил глава местной ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

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Политик подтвердил, что наблюдается большое накопление личного состава и техники оккупантов.

"...готовятся к огромному прорыву", - сказал он.

Уже ночью 4 апреля, например, противник пытался совершить прорыв в районе Рубежного, но ВСУ отбили атаку, подбив несколько танков и уничтожив десятки вражеских военных.

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Хоть украинские военные оборону и держат, но "накопление идет очень-очень мощно", а потому Гайдай в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться. Россияне будут "просто уничтожать все на своем пути".

Политик также отметил, что захватчики используют людей из временно оккупированных территорий в качестве "пушечного мяса".

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ впервые атаковали Тернополь.

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