РФ готовит мощный прорыв на Луганщине, уничтожат все на пути — Гайдай
Войска РФ готовят мощный прорыв в Луганской области. Враг "будет уничтожать все на своем пути". Об этом заявил глава местной ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
Читайте также: Глава Донецкой ОВА призвал мирных жителей покинуть регион
Политик подтвердил, что наблюдается большое накопление личного состава и техники оккупантов.
"...готовятся к огромному прорыву", - сказал он.
Уже ночью 4 апреля, например, противник пытался совершить прорыв в районе Рубежного, но ВСУ отбили атаку, подбив несколько танков и уничтожив десятки вражеских военных.
Читайте также: Россия стягивает "вагнеровцев" на Донбасс: Появились фото из Донецка
Хоть украинские военные оборону и держат, но "накопление идет очень-очень мощно", а потому Гайдай в очередной раз призвал жителей региона эвакуироваться. Россияне будут "просто уничтожать все на своем пути".
Политик также отметил, что захватчики используют людей из временно оккупированных территорий в качестве "пушечного мяса".
Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ впервые атаковали Тернополь.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.