Россия стягивает "вагнеровцев" на Донбасс: Появились фото из Донецка

Основной целью российского вторжения является Мариуполь, и это почти наверняка, говорят в британской разведке.

Россия стягивает наемников ЧВК "Вагнер" на временно оккупированные территории. Их задействуют в битвах за восточные области Украины. Об этом заявляют в разведке Великобритании.

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Так, по информации разведчиков, российские войска все еще пытаются захватить Мариуполь. Город подвергается интенсивным ударам, но украинские военные оказывают стойкое сопротивление и контролируют его центральные районы.

Именно Мариуполь "почти наверняка" является ключевой целью вторжения РФ. Эта территория позволила бы оккупантам обеспечить сухопутный коридор из российской территории на территорию временно оккупированного Крыма.

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На этом фоне РФ стягивает на восток Украины не только свои войска, но и боевиков ЧВК "Вагнер".

Примечательно, что в соцсетях уже начали появляться снимки "вагнеровцев", прибывших во временно оккупированный Донецк. На одном из них наемник был запечатлен возле штаба ОБСЕ.

"Вагнеровец" в Донецке / t.me/wargonzo

Напомним, ранее в Госдепе США назвали главные цели РФ.

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