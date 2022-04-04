Оккупанты выжгли на украинке свастику - Арестович

В Гостомеле российские оккупанты пытали девушку до смерти.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович показал фотографию выжженной свастики на теле девушки, которую российские оккупанты убили в Гостомеле (Киевская область). Это фото он разместил на своей странице в Facebook.

"Тело девушки, которую пытали до смерти в Гостомеле. Выжжена свастика", - написал Арестович.

Напомним, что российские оккупационные войска из-за больших потерь вывели свои войска из Киевской области (сейчас по этой же причине они выводят войска из Черниговской и Сумской областей). При отступлении оккупанты минируют территорию и здания.

Читайте также: Рыть братскую могилу в Буче оккупанты начали 10 марта - Reuters

После того, как оккупанты ушли из Киевщины, в населенных пунктах обнаружили большое количество убитых мирных жителей. Так, в Буче они убили не менее 340 мирных жителей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что нужно создать международную комиссию по расследованию событий в Буче.

Напомним, российские оккупанты начали активно выходить из Сумской области. Для прикрытия отступления они создают заслоны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Внимание! Фото 18+