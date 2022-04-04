РФ нанесла 8 авиаударов по Мариуполю и готовит атаку на Донбасс — Генштаб

На территории Мариуполя идут уличные бои, ВСУ держат оборону.

Российские военные нанесли 8 авиаударов по Мариуполю. В это же время они готовят ряд наступлений на Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ на своей страницу в Facebook.

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Так, по имеющейся информации, основные усилия на Донецком и Таврическом направлениях враг сосредотачивает в районах Рубежного и Попасной. Вместе с этим оккупанты готовятся провести наступление на Северодонецк.

Что касается Мариуполя, что они пытаются получить полный контроль над городом.

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"По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои", - добавили в Генштабе ВСУ.

В это же время украинские защитники продолжают держать оборону Мариуполя.

Напомним, ранее Сергей Гайдай заявил, что РФ готовит мощный прорыв на Луганщине. Там "накопление техники идет очень-очень мощно".

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