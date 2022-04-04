А вчера, 3 апреля, под контроль был взять участок границы с Беларусью.

Граница с РФ в Сумской области под контролем ВСУ. Об этом рассказал народный депутат, замглавы комитета вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале.

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"Государственная граница Украины в Сумской области под контролем ВСУ", - написал Мысягин.

Напомним, что вчера, 3 апреля, под контроль был взят район Припяти и, соответственно, участок государственной границы с Беларусью.

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А как ранее сообщали в Сумской ОВА, российские войска активно покидали регион. Перед этим они совершали там террор, обстреливали мирных граждан и вели хаотичный огонь, в том числе из танков и гранатометов.

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