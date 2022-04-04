МИД отреагировал на слова Орбана об "оппоненте" Зеленском

Виктор Орбан после победы на выборах назвал Зеленского одним из своих главных оппонентов.

Украина уважает выбор венгерского народа на парламентских выборах 2022 года и не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "оппонентом" президента Владимир Зеленского. Такое заявление в Facebook сделал спикер украинского МИДа Олег Николенко.

"Во-первых, ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не участвовали в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом – борьбой с российской агрессией", – подчеркнул Николенко.

По его словам, Киев рассчитывает, что Венгрия изменит свою позицию по отношению к вторжению России в Украину и начнет реально помогать Киеву в борьбе с российскими оккупантами.

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Ранее Виктор Орбан после победы на выборах назвал Зеленского одним из своих главных оппонентов.

Напомним, спикер Еврокомиссии Питер Стано во время брифинга в Брюсселе заявила, что убийства в Киевской области совершили военные РФ.

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