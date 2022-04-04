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МИД отреагировал на слова Орбана об "оппоненте" Зеленском

Виктор Орбан после победы на выборах назвал Зеленского одним из своих главных оппонентов.
 |  Автор: Виталий Кулак
МИД отреагировал на слова Орбана об "оппоненте" Зеленском
Иллюстративное фото / facebook.com/UkraineMFA/

Украина уважает выбор венгерского народа на парламентских выборах 2022 года и не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "оппонентом" президента Владимир Зеленского. Такое заявление в Facebook сделал спикер украинского МИДа Олег Николенко.

"Во-первых, ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не участвовали в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом – борьбой с российской агрессией", – подчеркнул Николенко.

По его словам, Киев рассчитывает, что Венгрия изменит свою позицию по отношению к вторжению России в Украину и начнет реально помогать Киеву в борьбе с российскими оккупантами.

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Ранее Виктор Орбан после победы на выборах назвал Зеленского одним из своих главных оппонентов.

Напомним, спикер Еврокомиссии Питер Стано во время брифинга в Брюсселе заявила, что убийства в Киевской области совершили военные РФ.

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