МИД отреагировал на слова Орбана об "оппоненте" Зеленском
Украина уважает выбор венгерского народа на парламентских выборах 2022 года и не считает премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "оппонентом" президента Владимир Зеленского. Такое заявление в Facebook сделал спикер украинского МИДа Олег Николенко.
"Во-первых, ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не участвовали в политической кампании в Венгрии. Во-вторых, президент Украины ежедневно занят гораздо более важным делом – борьбой с российской агрессией", – подчеркнул Николенко.
По его словам, Киев рассчитывает, что Венгрия изменит свою позицию по отношению к вторжению России в Украину и начнет реально помогать Киеву в борьбе с российскими оккупантами.
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Ранее Виктор Орбан после победы на выборах назвал Зеленского одним из своих главных оппонентов.
Напомним, спикер Еврокомиссии Питер Стано во время брифинга в Брюсселе заявила, что убийства в Киевской области совершили военные РФ.
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