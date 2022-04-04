Против нас ополчился даже президент Украины – премьер Венгрии

Венгерские правые после победы озвучили список своих недругов, в который угодил в том числе Владимир Зеленский

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил президента Украины в попытках помешать победе на выборах партии "Фидес" (Fidesz), которую он представляет. Об этом Орбан заявил в своем выступлении, когда стали известны первые итоги голосования, пишет Hungary Today.

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"Мы одержали настолько большую победу, что она видна с луны, но точно из Брюсселя. Христианско-демократическая национальная политика победила, и мы должны сказать Брюсселю, что это не прошлое, а будущее", - заявил Орбан.

По словам венгерского премьер-министра, против его партии и его самого ополчились международные центры власти. В частности, Орбан обвинил Запад и лично миллиардера Джорджа Сороса в финансировании венгерской оппозиции.

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"Эта победа запомнится на всю жизнь, потому что так многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи, иностранные СМИ, и в конце концов даже украинский президент" - заявил Орбан.

Для справки. По итогам вчерашних выборов партия Орбана "Фидес" набрала 53% голосов и тем самым одержала победу уже в четвертый раз подряд.

Напомним, власти Венгрии устроили скандал с оппозицией из-за Украины. В преддверии выборов одним из главных спорных вопросов оказалась поддержка Украины.

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