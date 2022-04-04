Ермак объяснил, почему нельзя сравнивать Бучу и Сребреницу

Путинские войска устроили геноцид мирного населения на захваченных территориях, но это не то же, что было в Боснии, считает Ермак

Массовые казни гражданского населения в Буче и других местах – это геноцид, но сравнивать эти события с боснийской Сребреницей всё же не следует. Об этом в интервью ТСН заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"То, что сделала Россия в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, делает в Мариуполе и на нашей территории – это геноцид. Истинный геноцид украинского народа", - заявил он.

Ермак признал, что сегодня часто проводятся параллели между массовым убийством гражданских в городе Срербеница в бывшей Югославии с трагедией в Буче. Глава Офиса президента Украины считает, что такие сравнения некорректны.

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"После увиденного в Буче это сравнивают со Сребреницей. Но я не делал бы таких сравнений. Потому что сейчас ядерное государство напало на неядерное. Это совсем другая ситуация, совсем другой масштаб бедствий и зверств", - заявил он.

Для справки. Во время Боснийской войны армия сербов взяла под свой контроль город Сребреница и в течение 13-22 июля 1995 года там были убиты около 8 тысяч местных боснийцев-мусульман. Эти события считаются самым кровавым эпизодом югославских войн.

Напомним, по последним данным, в Буче уже насчитали около 340 жертв российских военных. Речь идет не только о жертвах обстрелов, но и о тех гражданских, кого целенаправленно пытали и казнили оккупанты.

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