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По Краматорску нанесен авиаудар

Россияне повредили железнодорожное полотно.
По Краматорску нанесен авиаудар
Иллюстрированное фото / facebook.com/Ukrzaliznytsia

В ночь на вторник, 5 апреля, войска РФ нанесли несколько авиаударов по Краматорску, что в Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко на своей странице в Facebook.

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Так, градоначальник указал в публикации, что в результате ночных авиаударов было повреждено железнодорожное полотно. По предварительной информации, жертв нет.

"Занимаемся. По срокам пока непонятно", - отметил он.

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Также Гончаренко обещает сообщить подробности или дополнительную информацию, если она станет известна.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области было разрушено пять мостов. Власти возводят временные переправы.

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