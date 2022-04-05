Эвакуация 5 апреля: Где будут работать гуманитарные коридоры

Людей будут вывозить, в том числе, из Мариуполя, но только на своем транспорте.

На сегодня, 5 апреля, было согласовано ряд гуманитарных коридоров. Эвакуировать украинцев, согласно плану, будут из Мариуполя, Луганской области, Бердянска, Мангуша, Токмака. Подробности рассказала вице-премьер Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

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Так, из Мариуполя эвакуация возможна, но лишь на своем транспорте. Оккупанты, несмотря на свои обещания, проехать в город не дают никому. Сотрудники Красного Креста были заблокированы в Мангуше. После переговоров их отпустили, отправив в сторону Запорожья.

На своем транспорте можно будет выехать из Бердянска в Запорожье. Кроме того, из Мангуша в Бердянск направляются 7 автобусов, которые сопровождает Красный Крест. Людей соберут в городе для транспортировки в Запорожье. Также на блокпостах в Васильевке стоят 15 автобусов для эвакуации жителей Бердянска. После проезда данной колонны из Запорожья планируется отправка дополнительного транспорта в Бердянск.

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В 10:00 из Запорожья отправят автобусы в Токмак. Будет отправлена и гуманитарная помощь.

Список остальных мест сборов для эвакуации по гуманитарным коридорам:

из Северодонецка в Бахмут с проспекта Химиков, 28

из Лисичанска в Бахмут с ул. Сосюры, 324 и РТИ, 40 лет Победы

из Попасной в Бахмут с ул. Первомайская, 42

из Горского в Бахмут с ул Гагарина, 13

Напомним, ранее сообщалось, что по Краматорску был нанесен авиаудар.

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