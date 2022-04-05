Новая фаза войны в Украине: У Байдена назвали сроки и новые цели РФ

Сейчас россияне на пути к отступлению из Киева на территорию Беларуси.

Советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в Украине началась новая фаза войны против РФ. Он назвал новые цели РФ и объяснил, сколько еще может продлиться конфликт. Слова Салливана прозвучали на брифинге.

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Он говорит, что новая фаза войны может продлиться несколько месяцев. РФ перегруппировывает силы, чтобы сосредоточить наступление на Донбасс и часть юга. Враг уже отступает из Киева в Беларусь. Вероятно, что он хочет развернуть десятки тысяч солдат на линии фронта на востоке.

"Все указывает на то, что Россия будет стремиться окружить и сокрушить украинские силы на востоке Украины", - отметил Салливан.

У Байдена считают, что оккупанты попытаются захватить Луганскую и Донецкую области для "маскировки" своих военных неудач. Но Москва может расширить агрессию и за пределы данных регионов.

Например, в США ожидают, что на юге россияне попытаются удержать Херсон, обеспечив контроль над водным потоком в Крым, и заблокировать Николаев, чтобы ВСУ не смогли освободить Херсон. Возможно также давление на Харьков.

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Пока РФ будет наступать на востоке, ракетные и воздушные удары будут наноситься по остальной части Украины, отметил Салливан.

Он считает, что окончательной целью россиян является максимальное ослабление Украины.

"Следующий этап конфликта вполне может оказаться затяжным. Мы не должны питать иллюзий относительно того, что Россия скорректирует свою тактику, которая включала и, вероятно, будет включать бессмысленные и наглые нападения на гражданские объекты", - подчеркивает советник Байдена.

Напомним, ранее сообщалось, что США поставят в Украину вооружение на сумму в $300 млн.

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