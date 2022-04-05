В Мелитополе оккупанты начали рассылать повестки на службу в "милиции"

Также россияне пытаются подключить в городе российский интернет.

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики начали рассылать повестки на службу в "народной милиции". Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Согласно имеющейся информации, повестки приходят мужчинам.

"Мужчинам временно оккупированного Мелитополя посылают фейковые повестки на службу в так называемой "народной милиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что захватчики пытаются подключить в населенном пункте свой "российский интернет".

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Напомним, ранее сообщалось, что в РФ начали мобилизовать молодежь из "Юнармии", которой едва исполнилось 18 лет, для войны в Украине. Юнармейцам уже начали приходить приглашения на "собеседование" и "проведение культурно-патриотических занятий".

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