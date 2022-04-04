РФ начала мобилизацию молодежи из "Юнармии"

Едва совершеннолетним россиянам поступают пригласительные на "собеседование" и "культурно-патриотические занятия".

РФ начала мобилизацию молодежи из российского общественного движения "Юнармия". Ее будут отправлять на войну в Украину, а именно на Донбасс и в Харьковскую область. Об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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"В лучших традициях Гитлера РФ как пушечное мясо решила бросить в бой молодежь. Под всеобщую мобилизацию попали отряды "Юнармии", - пишет она.

Дело в том, что начиная с 29 марта молодежи из "Юнармии", которой исполнилось 18 лет, начали приходить приглашения на "собеседование", а также на "проведение культурно-патриотических занятий".

"Пригласительные" для юнармейцев / facebook.com/denisovaombudsman

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Молодых людей будут собирать в штабах до 10 апреля, а затем их отправят в места дислокации, после чего на Харьковщину и Донбасс, говорит Денисова. Она указывает, что это решение в РФ приняли еще в середине марта, а вот начали внедрять с 1 апреля.

Правозащитник подчеркивает, что российская пропаганда нарушает законы и обычаи войны. Она также обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время полноценного российского вторжения в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что насильно "мобилизованные" жители ОРДЛО пытаются как можно быстрее сдаться ВСУ.

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