Россия может снова напасть через 2 года, - Зеленский

Потому украинская делегация передала российской, что не верит их гарантиям безопасности, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может напасть через 2 года после подписания мирного соглашения. Потому власти будут строить государство, способное самостоятельно защитить себя. Слова Зеленского передает "РБК-Украина".

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"Мы понимаем, понимаем, что даже если мы с вами подпишем самое мощное соглашение, мы понимаем, что через 2 года Россия может вернуться. Просто понимаем это…", - говорит президент.

По его словам, а если мы это "понимаем и принимаем", то будем действовать соответствующим образом.

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Таким образом, украинская делегация в ходе мирных переговоров говорила российским переговорщикам, что гарантиям безопасности со стороны РФ Киев не верит. Потому власти страны будут продолжать выстраивать государство, которое способно защитить себя самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам Зеленского, дальнейшие переговоры с РФ будут вызовом после трагедии в Буче. Но другого выхода нет.

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