Боевиков, причастных к "Бучанской резне", снова возвращают в Украину - разведка

Командование РФ не будет проводить ротацию личного состава бригады и вернет обратно на фронт.

По состоянию на 4 апреля 64-я мотострелковая бригада 35-й общевоенной армии РФ была выведена из Украины в Беларусь и находилась возле города Мозырь. Бойцы именно этой бригады причастны к "Бучанской резне" и ее планируют вернуть на украинский фронт в ближайшее время. Об этом сообщает Главное управление разведки Украины в телеграм-канале.

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Убийцы и насильники до 6 апреля доедут в Белгород, где им дадут два дня на отдых. Командование ВС РФ не будет проводить ротацию состава в данном подразделении и снова бросит его в одну из "горячих точек". Ориентировочно - харьковское направление.

В ГУР отмечают, что обычно россиянам дают больше времени для восстановления. Поэтому такое быстрое возвращение в Украину может означать, что бригаду ждут "специальные задания": запугивание украинцев. Поэтому преступления в Буче могут повториться в других регионах Украины.

В Буче началась процедура забора тел для процедуры опознавания. / t.me/karpatska_sich

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Также целью быстрого возвращения 64-й бригады может быть "утилизация" свидетелей. Рашисты переместятся на такую часть фронта, где у них не останется шансов вернуться домой живыми. Тогда они не смогут стать ненужными свидетелями в будущих судах.

Украинской разведке известно, что оккупанты осознают резонанс резни в Буче, отчего массово отпираются возвращаться в Украину. Однако силовая верхушка угрожает им трибуналом в случае отказа продолжать воевать против Украины.

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