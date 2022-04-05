Экс-офицер США работает с Кремлем и распространяет фейки о войне — СНБО

Он транслировал ложную информацию в иностранных СМИ, диктуя российские тезисы.

Бывший офицер США Девид Пейн уже много лет работает с Кремлем и распространяет фейки о войне в Украине. Мол Киев должен "отдать" оккупантам временно захваченные Донбасс с Крымом, чтобы не допустить третьей мировой войны. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО.

Читайте также: В Мелитополе оккупанты начали рассылать повестки на службу в "милиции"

Так, указывается, что с момент начала полномасштабного российского вторжения Пейн распространял среди иностранных СМИ тезисы Кремля. В том числе, что Запад должен прекратить поставлять Украине оружие, чтобы не провоцировать РФ на еще большую агрессию.

Вместе с этим бывший военный призывал "отдать" РФ Крым с Донбассом, чтобы не было Третьей мировой войны, а также пугал, мол из НАТО могут исключить Литву, Латвию и Эстонию.

Читайте также: Новая фаза войны в Украине: У Байдена назвали сроки и новые цели РФ

В СНБО подчеркивают, что заявления Пейна с реальностью ничего общего не имеют.

"Кремль годами выстраивал свою пропагандистскую кампанию для дискредитации цивилизованного мира, прибегая к подкупу и вербовке даже западных чиновников", - указывается в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что к сожалению, Украина не вступит в НАТО. Но если Киеву все же предложат, то он согласится.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.