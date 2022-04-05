Зеленский объяснил, как Орбан "заигрывает" с РФ и почему это не проблема

Глава государства несколько раз пытался встретиться с венгерским политиком, но безуспешно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своими действиями и заявлениями даже после победы на выборах может и дальше "заигрывать" с Россией. Но это долго не продлится, а позиция политика проблемой не является. Слова Зеленского передает "РБК-Украина".

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Так, президент говорит, что пытался найти отношения с Орбаном, звонил ему несколько раз и предлагал встретиться.

"Он боялся, это было еще до выборов, я уверен в этом (он может обидеться), говорить о том, что я никого не боюсь, можно до потери пульса. Он боится влияния Российской Федерации на его страну, это влияние есть", - отметил он.

По словам Зеленского, победа на выборах не защитит Орбана от выбора. А ведь ему придется выбирать между миром и Россией.

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"Он может говорить, что выбирает Венгрию, но Венгрия является частью другого мира… Он может продолжать заигрывать, ему нужны дешевые энергоресурсы, долго это не будет", - добавил глава государства.

Президент также не видит в этом больших проблем.

"Что он может сделать? Блокировать вступление в НАТО? Он и так блокировал, но не только от него это зависит", - подчеркнул он.

Напомним, после победы Орбан заявил, что на выборах он лично противостоял Зеленскому.

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