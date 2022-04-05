РФ разрушила экопарк в Харькове, часть животных могут усыпить

Единственная надежда — создание временного жилища в Полтавской области.

Своими обстрелами по Харькову войска РФ полностью разрушили экопарк. Из-за этого часть животных могут усыпить. Речь идет о крупных хищниках. Об этом сообщил владелец экопарка Александр Фельдман в Facebook.

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Он заявляет, что вчера и сегодня, 4-5 апреля, россияне снова провели массивные обстрелы и бомбардировки, под которые попал и экопарк. Можно сказать, что заведения больше нет.

Самой большой проблемой стали крупные хищники. Чудом их вольеры пока сохраняют целостность.

"...но еще один обстрел — и обезумевшие от страха львы, тигры, медведи смогут оказаться на воле и пойти в строну Харькова или близлежащие поселки. Мы этого допустить не можем. Решения проблемы на сегодня нет", - говорит Фельдман.

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Но, по его словам, специалисты сейчас изучают возможность создания временного жилища для животных, хотя бы некоторых, на территории Полтавской области. Если сделать этого не получится, то вариант остается один — усыпление хищников.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье военные РФ захватили и заминировали больницу.

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