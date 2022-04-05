Зеленский обещает вывод по украинским олигархам после победы

Глава государства проинформирован, кто из них, кто из депутатов и бывших депутатов убежал за границу, прихватив с собой деньги.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи во время войны вели себя по-разному. Выводы по ним будут делать после победы Украины. Слова Зеленского прозвучали в эфире телемарафона.

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"Они вели себя по-разному. Выводы будем делать, когда победим. Абсолютно по-разному. Как положительно некоторые, некоторые неожиданно стали героями, а кто-то перестал быть крепким человеком", - говорит он.

Президент подчеркнул, что к бизнесу, который показал себя хорошо, относится позитивно. Например, много среднего бизнеса работало на уровне волонтерства.

"...отдавали людям без очередей, завозили к себе в магазины, просто их открывали. Потому что в первые дни, когда у нас была война, по поводу оружия, как мы его давали, мы прекрасно знаем, для нас было очень важно, чтобы все государство все защищали", - добавил он.

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По словам Зеленского, было так и с продуктами питания, было много контрактов, бизнес открывался и работал.

Как бы то ни было, отдельные политики и бизнесмены просто выезжали с деньгами. Были среди таких и депутаты, и их родственники.

"Это самая неприятная часть. Мы знаем. Кто выезжал, понимаем. Есть предприниматели, которые прятались за той или иной деятельностью, вроде бы деятельностью ради Украины, ехали за границу, несмотря на свой возраст", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский объяснил, как премьер Венгрии "заигрывает" с РФ и почему это не проблема.

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