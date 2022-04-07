В Сумах поймали 60-летнего предателя: Собирал информацию для войск РФ

Власти уже начали проводить работы по восстановлению региона, есть возможность закупить стройматериалы.

В Сумах поймали 60-летнего предателя, который собирал информацию для войск РФ. Об этом сообщил глава местной ОВА Дмитрий Живицкий.

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Политик отметил, мужчина собирался передать собранную информацию российским военным. Подозреваемый уже был задержан и помещен под стражу.

Говоря о ситуации в Сумской области в целом, Живицкий сообщил, что регион продолжают восстанавливать.

"Это больше похоже на набег дикарей с оружием, чем на "вторую армию миру"… Работы много, все, что можно — восстановим. Вот только жизнь наших людей уже не вернем никогда", - говорит он.

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По словам главы ОВА, сейчас появилась возможность покупать стройматериалы для восстановления поврежденных объектов. Идут первоочередные аварийно-ремонтные работы.

Трем больницам выдали комплекты для интернета Starlink. Школы тоже работают, но в дистанционном режиме, подчеркнул Живицкий.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали об обстановке на фронте по состоянию на утро 7 апреля.

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