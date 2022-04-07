Шмыгаль рассказал о восстановлении Украины по плану U-24

Будет создан специальный фонд, всего будет три стадии восстановления.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о восстановлении Украины после войны. Уже был создан специальный план, получивший название U-24. Слова политика прозвучали в интервью BBC.

Читайте также: Сенат США принял закон о ленд-лизе для Украины

"Мы уже объявили этот план. Будем называть его U-24. Это план обновления Украины", - говорит он.

Шмыгаль объясняет, что появится соответствующий фонд. Восстанавливать страну будут в три этапа, первый из которых уже реализуется. То есть восстанавливаются объекты временно, но быстро и оперативно.

В рамках второго этапа будет проводиться быстрое восстановление после завершения боевых действий. Речь идет о возобновлении поставок электричества и воды на территориях, которые были разрушены.

Читайте также: Зеленский: Продолжим требовать эмбарго на нефть РФ

Ну и наконец третий этап заключается в полноценном обновлении украинских городов, инфраструктуры и страны в общем.

"Этот этап будет наиболее затратным, наиболее длительным, но мы хотим реализовать его очень быстро", - говорит Шмыгаль.

По его словам, третий этап будут реализовывать параллельно вхождению Украины в Евросоюз, что было недавно указано в Версальской декларации.

Напомним, что за 42 дня войны с Украиной Россия потеряла $12,19 млрд.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.