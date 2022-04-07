Войска РФ концентрируются на востоке Украины - британская разведка

Информацию британской разведки подтверждает и Генштаб ВСУ.

Российские оккупационные войска сосредотачиваются на востоке Украины, пытаясь полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Об этом на своей странице в Twitter написало Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По данным британской разведки, войска РФ наносят ракетные удары по инфраструктуре во внутренних областях Украины для того, чтобы лишить ВСУ запасов топлива и боеприпасов, а также, чтобы усилить давление на украинское правительство.

Информацию британской разведки подтверждает и Генштаб ВСУ, который сообщил, что оккупанты планируют полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

Напомним, российские войска вторглись в Украину 24 февраля. По состоянию на утро 7 апреля 2022 года они потеряли около 18 900 человек. Бойцы ВСУ и Сил территориальной обороны сожгли 698 танков и 1891 боевую бронированную машину оккупантов, уничтожили 332 артиллерийские системы и 108 реактивных систем залпового огня, сбили 150 самолетов и 135 вертолетов.

Читайте также: На оккупированной территории Херсонщины идут бои, ВС РФ отбирает имущество у граждан

Ранее стало известно, что США передали Украине средства защиты, которые могут быть развернуты, если Россия применит химическое и биологическое оружие.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / twitter.com/defencehq