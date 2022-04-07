Россияне давили убитых танками, их потом убирали лопатами – мэр Ирпеня

Очевидцы рассказывают о новых фактах военных преступлений со стороны оккупантов

В Ирпене российские оккупанты не только расстреливали людей, но и давили танками трупы. После освобождения города убирать останки с улиц пришлось лопатами. Об этом рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин во время парламентской онлайн-конференции 7 апреля.

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По его словам, после освобождения выжившие жители рассказали, что оккупанты разделяли семьи – мужчин забирали, чтобы потом использовать для обмена пленными. При этом тех, кто им не нравился или не хотел повиноваться, оккупанты просто расстреливали.

"Еще более жестокие, просто бесчеловечные были проявления, когда они наших людей расстреляли, а потом ездили танками по этим телам, и только когда мы выгнали эту гадость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела", - заявил Маркушин.

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Также мэр сообщил о фактах сексуального насилия над женщинами и о тотальных грабежах города. По словам Маркушина, россияне вывозили все – от стиральных машин до нижнего белья.

Напомним, в гараже в Гостомеле нашли 11 тел убитых местных жителей. Мирные люди стали жертвами российских снайперов, которые таким образом упражнялись в стрельбе, рассказали очевидцы.

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