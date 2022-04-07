Мэр Днепра посоветовал женщинам, детям и старикам выехать на запад

Мэр предупредил, что апрель будет очень горячим

Женщинам, детям и старикам следует по возможности эвакуироваться из Днепра, а тем, кто уехал ранее, пока не нужно возвращаться. Об этом заявил мэр города Борис Филатов на брифинге в четверг.

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Он отметил, что в настоящее время ситуация на востоке страны обостряется. Поэтому всем, кто не задействован в экономике города, особенно женщинам, детям и старикам мэр рекомендует при наличии возможности выехать в западные регионы.

Также Филатов отметил, что на фоне возобновления российского наступления из Донецкой и Луганской областей идет поток беженцев, которые эвакуируются в Днепр и далее на запад страны.

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"Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее, большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше, в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасней", - заявил Филатов.

Напомним, Арестович заявил, что войска РФ не смогут захватить Донбасс. Российские оккупационные войска сейчас сосредотачиваются на востоке Украины.

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