У 90 процентов убитых в Буче пулевые поражения, а не осколочные - мэр

Россияне расстреливали мирных жителей Киевщины нарочно.

Зверства, расстрелы, изнасилования детей и женщин, убийства животных, разруха - все это оставили после себя на Киевщине российские солдаты. Ситуация в Буче затронула весь мир, однако политики сходятся во мнении, что эпизоды зверства россиян - на всех оккупированных территориях. О том, что сейчас в Буче, рассказал мэр города Андрей Федорук изданию DW.

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По состоянию на вечер 6 апреля в городе найдены 320 тел убитых мирных жителей, однако число растет с каждым днем.

"Их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела," - отмечает мэр.

В Буче обнаружены три массовых захоронения. / Геращенко / Телеграм

Также Федорук назвал неутешительную статистику причин смерти жителей. Журналист узнал, отчего погибли люди: от расстрелов или в результате артиллерийских обстрелов. Большая часть были убиты целенаправленным выстрелом.

"Практически 90 процентов - это пулевые поражения, а не осколочные," - сообщил политик.

По словам главы Бучи, в городе обнаружены три места массовых захоронений: территория предприятия "Украгроснаб", где оккупанты сбрасывали тела людей с завязанными руками. Также это улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями.

В Буче обнаружены три массовых захоронения. / Геращенко / Телеграм

Федорук лично видел три эпизода расстрелов мирных жителей.

"Я был в частном доме, рядом с которым происходили расстрелы. Это улица Леха Качиньского, где находится предприятие "Южтеплоэнергомонтаж", там как раз был блокпост российских оккупантов, и они три автомобиля с определенным временным интервалом расстреляли. В одном автомобиле было четыре человека - мужчина, беременная женщина и дети, трое из них были расстреляны. Тело женщины ее муж похоронил в том окопе, который русские оккупанты выкопали для своего укрытия. Вместо креста он установил номерной знак автомобиля, на котором они ехали, а тела детей были увезены к церкви и захоронены. Выжил ли тот человек и какова его судьба, я не знаю," - рассказал мэр Бучи.

Ранее мы писали, что немецкая разведка делает вывод на основе перехваченных телефонных разговоров оккупантов, что расстрел мирных жителей - это часть российской стратегии. Боевики делают геноцид украинцев по приказу своих вышестоящих командиров.