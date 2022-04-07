Арестович объяснил, почему украинцам не сказали, что Россия нападет

Украина знала, что Кремль готовит полномасштабное наступление на Украину.

Арестович объяснил, почему украинцам не нужно было говорить, что Россия точно нападет. / Офис президента

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, почему украинское руководство не сказало украинцам, что Россия говорит нападение. Политик отметил, это вызвало бы транспортный коллапс из-за беженцев.

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По словам Арестовича, были бы забиты все дороги, из-за чего армия не смогла бы пройти в районы обороны.

"Начался бы массовый выход беженцев. И они бы забили все дороги. Это было бы 8-12 млн человек. И армия бы не прошла в районы обороны. Это полный паралич дорог. И это было бы очень желательной ситуацией для российского военно-политического руководства," - подчеркивает военный аналитик.

Если бы это произошло, Украины бы проиграла все Левобережье. Поэтому был выбор между "плохим и очень плохим".

"За всеми сценариями, которые я лично с другими специалистами просчитывали, мы не вытягивали бы войну, если бы объявили заранее, что она начнется," - отметил советник главы ОП.

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Также анонс готовящейся войны вызвал бы всеукраинский хаос, который не позволил провести подготовку, мобилизацию и перебрасывание войск с запада на восток.

Ранее мы писали, что Зеленский выступил перед правительством Греции. Президент рассказал о блокадном Мариуполе, в котором жила большая грецкая диаспора. Также политик сделал неутешительное заявление, что после Мариуполя россияне хотят уничтожить Одессу.