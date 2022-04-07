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Арестович объяснил, почему украинцам не сказали, что Россия нападет

Украина знала, что Кремль готовит полномасштабное наступление на Украину.
Арестович объяснил, почему украинцам не сказали, что Россия нападет
Арестович объяснил, почему украинцам не нужно было говорить, что Россия точно нападет. / Офис президента

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович объяснил, почему украинское руководство не сказало украинцам, что Россия говорит нападение. Политик отметил, это вызвало бы транспортный коллапс из-за беженцев. 

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По словам Арестовича, были бы забиты все дороги, из-за чего армия не смогла бы пройти в районы обороны. 

"Начался бы массовый выход беженцев. И они бы забили все дороги. Это было бы 8-12 млн человек. И армия бы не прошла в районы обороны. Это полный паралич дорог. И это было бы очень желательной ситуацией для российского военно-политического руководства," - подчеркивает военный аналитик.

Если бы это произошло, Украины бы проиграла все Левобережье. Поэтому был выбор между "плохим и очень плохим".

"За всеми сценариями, которые я лично с другими специалистами просчитывали, мы не вытягивали бы войну, если бы объявили заранее, что она начнется," - отметил советник главы ОП.

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Также анонс готовящейся войны вызвал бы всеукраинский хаос, который не позволил провести подготовку, мобилизацию и перебрасывание войск с запада на восток. 

Ранее мы писали, что Зеленский выступил перед правительством Греции. Президент рассказал о блокадном Мариуполе, в котором жила большая грецкая диаспора. Также политик сделал неутешительное заявление, что после Мариуполя россияне хотят уничтожить Одессу.

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