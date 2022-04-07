Россияне уничтожили все больницы на Луганщине
Российские оккупанты уничтожили все больницы, которые есть в Луганской области. За время полномасштабного вторжения было обстреляно каждое медицинское учреждение. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай.
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"В Луганской области нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России и Украины, в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение", - говорит политик.
К публикации он прикрепил снимки разрушенной больницы в Рубежном, указав, что в ней было новое, современное и высокотехнологичное оборудование.
По словам Гайдая, больница Рубежного находится на временно захваченной территории. Оккупанты снимают ролики, в которых обвиняют в разрушении украинских защитников.
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Главный врач оказался предателем. Сейчас он подыгрывает "кадыровцам".
"...хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу", - отметил глава ОВА.
Он также объяснил, что россияне уничтожают больницы на Луганщине для того, чтобы у раненых не было шансов выжить.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские войска не смогут захватить Донбасс.
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