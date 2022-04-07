Российских оккупантов отбили от Кременной на 6-10 км

Испуганный враг убегал, бросив свое оружие и технику.

Украинские защитники отбили от Кременной, что в Луганской области, российских оккупантов. Их отбросили на 6-10 км от города. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

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"Штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков на 6-10 км от города Кременная", - говорится в сообщении.

По словам политика, враг был испуганным и деморализованным, а потому убегал, бросив на украинской земле свое оружие с техникой.

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"Пусть радуются те, кому удалось убежать! Так как на украинской земле рашистов ждет только смерть!", - подчеркивается в публикации.

Напомним, ранее Гайдай сообщал, что российские оккупанты уничтожили все больницы в Луганской области.

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