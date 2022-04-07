"Это новые Фермопилы": Зеленский обратился к парламенту Греции

Украинский президент призвал помочь в спасении мариупольцев

Греция должна помочь в спасении жителей Мариуполя от гуманитарной катастрофы, устроенной российскими оккупантами. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления в греческом парламенте в четверг.

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"Город нуждается в гуманитарной помощи! Город нуждается в спасении оттуда людей – уцелевших и раненых. Россия блокирует Мариуполь с начала марта, на земле блокирует и на море. Не пропускает туда даже элементарные гуманитарные грузы. Я уверен, что сила Греции может помочь реализовать эту миссию. Счет идет на дни", – сказал Зеленский.

Украинский лидер призвал Грецию использовать свое влияние и возможности как участника ЕС. При этом он напомнил, что Мариуполя является одной из тех точек, где соприкасаются история Украины и Греции.

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"Они уничтожат всю нашу общую историю, наше общее наследие. И мы не сможем довольствоваться тем, что скажем в будущем о Мариуполе: "Это новые Фермопилы". Когда герои пали, останавливая многочисленное вражеское войско. Сейчас мы можем спасти наших героев", - сказал президент.

Напомним, Арестович объяснил, почему украинцам не сказали, что Россия нападет. Украина знала, что Кремль готовит полномасштабное наступление.

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