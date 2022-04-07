Подоляк отреагировал на обвинения Лаврова: У делегации РФ претензий нет

Украинские переговорщики даже не взаимодействуют с группой из МИД РФ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров решил в очередной раз обвинить Украину. На этот раз он утверждает, якобы Киев отошел от достигнутых в Стамбуле соглашений. Но, как оказалось, у работающей делегации РФ никаких претензий не было. Об этом заявил переговорщик с украинской стороны и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, чьи слова передает "РБК-Украина".

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Напомним, что как утверждал Лавров, вчера, 6 апреля, украинская группа предоставила свой проект соглашения. Но, утверждает министр, в документе Киев якобы "отошел" от важнейших положений, зафиксированных в Стамбуле.

"В Стамбуле украинцы четко зафиксировали, что будущие гарантии безопасности Украины не будут распространяться на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки", - говорит Лавров.

Михаил Подоляк на эти утверждения ответил, что украинская делегация в рамках переговоров с группой Лаврова даже не взаимодействует, а потому сложно понять, что он имеет в виду и зачем вообще говорит о данной проблематике.

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"А со стороны российских переговорщиков мы подобных претензий не получали", - добавил он.

Украина работает только в рамках предложенной в Стамбуле формулы, и эта работа предполагает отработку и уточнение формулировок в рамках юридических подгрупп.

Советник отмечает, что в Кремле замечают быстро растущие негативные оценки способов ведения войны Россией, потому эти настроения в мире пытаются сбить подобными заявлениями.

Напомним, ранее Зеленский оценил возможность встречи с Путиным.

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