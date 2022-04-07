Почта
 

У нас нет оптимизма по поставкам оружия от НАТО – Кулеба

Украина н верит, что Запад даст столько оружия, сколько действительно нужно
 |  Автор: Юрий Кобзар
У нас нет оптимизма по поставкам оружия от НАТО – Кулеба
Дмитрий Кулеба / EPA

Украины не имеет оптимизма по поводу поставок необходимого ей оружия от стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Читайте также: В НАТО нет единства в том, как относится к РФ – NYT

"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", - заявил он.

По словам главы украинской дипломатии, НАТО как организация не осуществляет собственных поставок оружия, а лишь поощряет к этому страны-участницы.

Читайте также: Венгрия поощряет РФ к новым зверствам против украинцев – МИД

"Так это работает сейчас. И НАТО служит платформой для обсуждения таких вещей", - заявил министр.

Напомним, в НАТО признали законность поставок наступательного оружия Украине. В оборонительной войне не обойтись без наступательных типов оружия.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK