У нас нет оптимизма по поставкам оружия от НАТО – Кулеба
Украины не имеет оптимизма по поводу поставок необходимого ей оружия от стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.
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"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", - заявил он.
По словам главы украинской дипломатии, НАТО как организация не осуществляет собственных поставок оружия, а лишь поощряет к этому страны-участницы.
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"Так это работает сейчас. И НАТО служит платформой для обсуждения таких вещей", - заявил министр.
Напомним, в НАТО признали законность поставок наступательного оружия Украине. В оборонительной войне не обойтись без наступательных типов оружия.
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