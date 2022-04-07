У нас нет оптимизма по поставкам оружия от НАТО – Кулеба

Украина н верит, что Запад даст столько оружия, сколько действительно нужно

Украины не имеет оптимизма по поводу поставок необходимого ей оружия от стран НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

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"Я с осторожным оптимизмом отношусь к поставкам от некоторых союзников, но у меня нет оптимизма, что НАТО в целом будет поставлять Украине необходимое оружие в обозримом будущем. Это может измениться, но пока я этого не вижу", - заявил он.

По словам главы украинской дипломатии, НАТО как организация не осуществляет собственных поставок оружия, а лишь поощряет к этому страны-участницы.

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"Так это работает сейчас. И НАТО служит платформой для обсуждения таких вещей", - заявил министр.

Напомним, в НАТО признали законность поставок наступательного оружия Украине. В оборонительной войне не обойтись без наступательных типов оружия.

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