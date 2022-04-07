Оккупантов, которые рыли окопы в Рыжем лесу, скоро не станет - Энергоатом

Рыжий лес - одно из самых опасных мест зоны отчуждения.

Сотрудники "Энергоатома" провели исследование места расположения окопов российских оккупантов и сравнили с картограммой загрязнения Чернобыльской зоны отчуждения по состоянию на 2011 год. О своих предположениях НАЭК сообщили в телеграм-канале.

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Место, где находились окопы, отмечены желтой точкой. По прогнозам работников "Энергоатома", россиян, которые находились в Рыжем лесу, скоро не станет.

Картограммы за 2011 год. / t.me/energoatom_ua

Картограммы за 2011 год. / t.me/energoatom_ua

Картограммы за 2011 год. / t.me/energoatom_ua

Основная масса радиоактивных веществ локализована в грунте и подзолах. Рашисты практически голыми руками рыли землю в Рыжем лесу. Вдыхали пыль, втирали в кожу и глаза. Поэтому работники пришли к выводу, что солдаты могут скоро умереть, если не уже. Те, кто с ними контактировал, тоже получат радиационное облучение.

В "Энергоатоме" отмечают плохую подготовку врага, некачественное руководство и отсутствие топографических знаний.

Ранее мы писали, что российские боевики обстреляли в упор лодку с 14 людьми. Судно, которым эвакуировались от войны мирные жители, рашисты обстреляли артиллерийским огнем и "Градами" на расстоянии 70 метров.